Çocuğu ezen şoförü tüfekle kovaladılar

BUGÜN NELER OLDU

Adapazarı'nda, hafriyat terörü bu kez 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı hayattan kopardı. Mahalleli sürücüyü pompalı tüfekle kovaladı.Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkisinde yol yapımında çalışan M.C. yönetimindeki hafriyat kamyonu, geri manevra yaparken, evinin önünde oynayan 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Bağırışlar üzerine evden çıkan Mehmet Can'ın ailesi oğullarının kanlar içinde cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Sürücüyü pompalı tüfekle kovalayan mahalleli hafriyat kamyonunun camlarını kırdı. M.C. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.