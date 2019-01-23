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Çocuğu ezen şoförü tüfekle kovaladılar

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Çocuğu ezen şoförü tüfekle kovaladılar
Adapazarı'nda, hafriyat terörü bu kez 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı hayattan kopardı. Mahalleli sürücüyü pompalı tüfekle kovaladı.
Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkisinde yol yapımında çalışan M.C. yönetimindeki hafriyat kamyonu, geri manevra yaparken, evinin önünde oynayan 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Bağırışlar üzerine evden çıkan Mehmet Can'ın ailesi oğullarının kanlar içinde cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Sürücüyü pompalı tüfekle kovalayan mahalleli hafriyat kamyonunun camlarını kırdı. M.C. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Çocuğu ezen şoförü tüfekle kovaladılar
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