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'ta çocukların yanan evden kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı

’ta bir gazete dağıtıcısının denk geldiği, yanan evdeki iki çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 11:46

Tokat'ta Alipaşa Mahallesinde sabah saatlerinde Afgan ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muhammed Norazi isimli Afgan baba pencere parmaklıklarından çıkartmayı başardığı 7 ve 5 yaşında ki iki çocuğunu 2. Kattan atmak istedi. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan gazete dağıtıcısı Rezmi Özyurt, Afgan babaya yardım edip, pencereden attığı çocukları tutmayı başardı. İki çocuğun kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Özyurt, yangına tesadüfen denk geldiğini belirtip, babaları tarafından camdan atılan çocukları tutmayı başardığını belirtti.

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Tokat'ta çocukların yanan evden kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı
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