Hastane bahçesinde boşanma cinneti

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İstanbul Bağcılar'da hastane bahçesinde kendini vuran Ahmet Eröz'ün cebinden boşanma dilekçesi çıktı.Olay, dün 15.00 sırlarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Ahmet Eröz, hastane bahçesine gelerek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı. Eröz'ü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polisin uzun süre ikna çabasına rağmen Eröz, göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Kanlar içinde kalan Eröz'e ilk müdahaleyi olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eröz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede talihsiz adamın cebinde boşanma evrakları buldu.