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Hırsız değil lastik adam... Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada

Pendik'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti. Ardından şahıs, genişlettiği korkuluk demirlerinin arasından geçerek pencereden içeri girdi. Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anları ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 09:18

Olay geçtiğimiz gün Pendik Kaynarca'da meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir daireyi hırsızlık için gözüne kestiren şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından evin penceresine doğru yönelen şahıs, pencerenin korkuluk demirlerini elleriyle zorlayarak genişletti. Şahıs daha sonra daracık korkuluk demirlerin arasından sıyrılıp eve girdi. Evin içerisinde bir süre kalıp hırsızlık yapan şahıs, bu sefer evin giriş kapısından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Aksiyon filmlerini aratmayacak bu sahneler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde şahıs parmaklıklara tırmanıyor. Ardından parmaklıkları genişletip dar olan yerdik çeviklikle içeri giriyor.

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Hırsız değil lastik adam... Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada
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