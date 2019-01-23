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’nde ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı

'nde ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada yemek kuryesi olduğu öğrenilen motosikletli ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 09:15

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir restoranda yemek taşıyan motorlu kurye edinilen bilgiye göre sipariş götürüyordu. Kavşağa giren hafif ticari araç ve kurye birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası sesi duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra bir vatandaş ise yaşananları anlattı.


Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kavşağa geldiği görülüyor. Bir süre sonra aniden kavşağa giren hafif ticari araç ile motosikletli kafa kafaya çarpışıyor. Yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

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İstanbul Beylikdüzü’nde motosiklet ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı
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