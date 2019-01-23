Karaböcek sevgisi salonlara sığmadı

BUGÜN NELER OLDU

Türkmüziğinin "Altın Bülbülü" olarak bilinen Neşe Karaböcek müzikseverlerle bu kez Bakırköy'de buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Neşe Karaböcek solo konserlerinin 2019 yılı açılış konseri Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İki saat boyunca tamamı canlı performansla tam bir müzik ziyafeti çeken sanatçıya ilgi yoğun oldu. Oluşan izdiham nedeniyle konser salonu yeterli olmayınca, konferans salonu da seyirciye açıldı. O da yeterli olmayınca dışarıda kalanlara hoparlörle sanatçının konseri duyuruldu. 2019 konserlerinin ikincisi 22 Şubat'ta Başakşehir'de olacak.