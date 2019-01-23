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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Son birkaç gündür neredeyse tüm yurtta kar yağışları etkisini kaybederken, kapalı ve yağışlı bir hava etkili oluyor. Meteoroloji ise konuyla ilgili önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Her gün gelen günlük hava durumu tahmininde bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Birçok birey bu sorunun yanıtını arıyor. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar ile son dakika hava durumu...
Giriş Tarihi: 23.1.2019 07:45Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:31