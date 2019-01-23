Polis baskınında çekyatın içine saklanmışlar

- Konya'da park halindeki gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli, evlerine düzenlenen baskın sırasında çekyatın içinde saklanırken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da, 15 bin lira değerinde gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, evlerindeki çekyatın içinde saklanırken gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Yusuf Naccar'a ait 42 MC 195 plakalı gıda yüklü kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokağı'nda park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Araştırmalar sonunda şüphelilerin Suriye uyruklu Mahmud Beşir El N, Muhammed N. ve Ahmet H. olduğu belirlendi.

Bu arada, çalınan kamyonet, Selçuklu'daki bir katlı otoparkta, üzerindeki gıda malzemeleri boşaltılmış halde terk edilmiş bulundu.

Polis ekipleri, belirledikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, evdeki çekyatların içinde saklanan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, 15 bin lira değerindeki gıda malzemesini de şüphelilerin gizlendiği evin bodrumunda buldu.

Malzemeleri almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Yusuf Naccar'ın oğlu Muhammed Naccar, gazetecilere, sabah evden çıktıklarında kamyoneti bulamayınca polisi arayıp yardım istediklerini söyledi.

Naccar, "Polisler önce kamyonetimizi, sonra da çalınan malzemelerimizi bulup bize teslim etti. Allah hepsinden razı olsun." dedi.