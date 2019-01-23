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Polisi arayıp 'canlı bombayım' dedi

’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak, canlı bomba olduğunu söyleyip, kendi eşkâlini verdi. İhbar sonrası harekete geçen polis, A.S.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 09:44
Polisi arayıp 'canlı bombayım' dedi

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogardaki ankesörlü telefondan 155'i arayan bir kişi, kendisinin canlı bomba olduğunu belirtip, eşkâlini polise bildirdi.

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Polisi arayıp 'canlı bombayım' dedi
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