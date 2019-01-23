Polisi arayıp 'canlı bombayım' dedi

Adana’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak, canlı bomba olduğunu söyleyip, kendi eşkâlini verdi. İhbar sonrası harekete geçen polis, A.S.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:33Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 09:44
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogardaki ankesörlü telefondan 155'i arayan bir kişi, kendisinin canlı bomba olduğunu belirtip, eşkâlini polise bildirdi.