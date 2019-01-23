Proje iptal oldu, binalar talan edildi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yıllar önce yapılan blokların yerine rezidans yapmak üzere, mal sahipleri ile bir inşaat firması anlaştı. İnşaatın başlaması için daire ve dükkanlar boşaltıldı. Ancak proje çalışmaları sırasında 20 kat olarak düşünülen blokların, alttan metro geçmesinden dolayı sadece 6 kat izini alabilmesi üzerine projeden vazgeçildi. İnşaat yapılacak diye boşaltılan bloklarda asansörler, elektrik tesisatları, kapı ve pencereler sökülüp adeta talan edildi. Projenin iptali üzerine 6 bin TL'ye kiraya çıkan mal sahiplerinin ise büyük mağduriyet yaşadığı öğrenildi.