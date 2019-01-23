Sinop merkezli oto hırsızlığı operasyonu

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorguları sonrasında salıverildi.
Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden İsmet A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalıntı araçları parçalayarak piyasaya süren kişilerin yakalanması için Sinop, Samsun ve İstanbul illerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, parçalanmış 17 araç ele geçirilmişti.