Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medya üzerinden EYP satmaya çalışan kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden satmaya çalışan kişi yakalandı

'da, 20 santimetre uzunluğundaki plastik su borularının içine madde yerleştirilmiş 2 düzeneği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan F.D. (28), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan F.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 17:59
Sosyal medya üzerinden EYP satmaya çalışan kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden 2 el yapımı patlayıcı (EYP) madde düzeneğini satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma ekipleri, F.D. olduğu belirlenen kişiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçti. F.D.'nin bulunduğu beldeye giden ekipler, burada güvenlik önlemi aldıktan sonra evde ve bahçede arama yaptı. Aramalarda, 20 santimetre uzunluğunda 2 plastik su borusu kesilerek, içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzenek, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Evin etrafında, tarihi eser aramak amacıyla açıldığı düşünülen 10 metrelik çukur olduğu da belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D. hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya üzerinden EYP satmaya çalışan kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN