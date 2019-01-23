Tek Arzu’su çocuklar üşümesin

BUGÜN NELER OLDU

Yozgat'ta yaşayan 24 yaşındaki "İyilik Meleği" Arzu Köylüoğlu, henüz 2 yaşındayken annesini kaybetti. Gazeteci olan babası Hüseyin Ayhan Köylüoğlu de, Arzu 15 yaşındayken hayata veda etti. Hiç tanımadığı annesinin özlemiyle büyüyen Arzu, çocuklara karşı da hep duyarlı oldu. Bir gün, internette gördüğü üşüyen bir çocuğun fotoğrafı ise hayatını değiştirdi. O çocuğa çok üzülen Arzu, "Üşüyen çocuklar için ne yapabilirim" diye düşündü ve geçen yıl "Yozgatlı Çocuklar Üşümesin" sloganıyla bir iyilik hareketi başlattı. İstanbul, Gaziantep, Çanakkale, İzmir gibi şehirlerde yaşayan Yozgatlılar da projeye sahip çıktı. Önce okullara gidip müdürlerle görüşen Arzu, ihtiyacı olan öğrencileri belirliyor. Ardından da hayırseverlerin desteğiyle aldığı kıyafet ve hediyeleri kendi elleriyle götürüp teslim ediyor. Geçen yıl 400 öğrenciyi üşümekten kurtaran Arzu, bu yıl da şimdiden 200 öğrenciyi ısıttı.Bu kış, Yozgat merkezdeki okulların tamamına ulaştığını söyleyen Arzu Köylüoğlu, "Elimizde 3 okuldan 90 öğrencinin listesi kaldı. Onları da hayırseverlerin desteğiyle tamamlayacağız. Yozgat'ı tamamladıktan sonra, hayırseverlerin desteği devam ederse, ilçe ve köylerdeki çocuklara da ulaşacağız. Bu yolculukta beni yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.İyilikHareketi'ne destek veren hayırseverlerden, işadamı Zafer Özışık ise "Arzu kızımız bu dünyadaki en değerli varlıkları olan anne ve babasını kaybetmiş, tek başına verdiği hayat mücadelesinde güçlü durmayı başarmış ve bu gücü ihtiyaç sahibi çocuklarımızla paylaşmış. Biz de onun bu gayretine duyarsız kalamazdık" dedi.