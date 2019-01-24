Babasını yaraladığı bıçak kırılınca, bu kez darp eden zanlı: Beni direk hapse gönderin

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da tartıştığı babası Kemal Koçin'i duş alırken 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 25 yaşındaki Raif Koçin'in gözaltı süresi 8 gün daha uzatıldı.

Raif Koçin'in daha önce de babasını 6 yerinden bıçakladığı ve babasının şikâyetçi olmaması nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi. Koçin, KKTC Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de 'akıl sağlığına' yönelik muayene edildi. Yapılan muayene sonucunda, Koçin'in ceza-i ehliyetinin olup olmadığı belirlenemedi.

BIÇAK KIRILDI, DARP ETTİ

KKTC'de şok etkisi yaratan olay Lefkoşa'nın Kızılay bölgesinde meydana gelmişti. Koçin, babası ile nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartış; baba Kemal Koçin tartışmanın ardından duş almaya gitmişti. Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; Raif Koçin, eline aldığı ekmek bıçağı ile duş alan babasına arkasından saldırmış; sırtından ve göğsünden bıçakladığı babasını, bıçak kırılınca bu kez darp etmişti. Baba Kemal Koçin'in yardım çığlığı atması sonrası komşuları durumu polise haber verliş, olay yerine gelen polis Raif'i gözaltına almıştı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan baba Koçin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

'BENİ DİREK HAPSE GÖNDERİN'

Yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Raif Koçin için 8 gün gözaltı süresi daha verildi. Mahkemede söz alan Koçin, "Yaşadığım hayattan ve yaptıklarımdan dolayı özür dilerim. Butün bu olaylar hastaneye gittiğim için oluyor. Bu yüzden hastaneye gitmek istemiyorum. Direk hapse gitsem benim için daha iyi olur" dedi.