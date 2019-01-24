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'deki kuyumcu soygunu; soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı

'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı. Evindeyken soygunu cep telefonundaki anlık görüntülerden farkeden kuyumcu, iş yerinin önüne gelerek kaçmaya çalışan soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 15:38
Başakşehir'deki kuyumcu soygunu; soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı

Olay Bahçeşehir bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Araçlarıyla kuyumcunun önüne gelen silahlı 3 soyguncudan 2'si kuyumcudan içeri girdi. Döviz bozdurmak istediklerini söyleyen soyguncular silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcu çalışanının ellerini bağladı. Bu sırada evinde olan kuyumcu Alper Karaarslan, cep telefonundan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izlediği sırada olayı gördü. Silahını alan Karaarslan polisi arayarak iş yerine doğru koştu. Soyguncuların hala içeride olduğunu gören kuyumcu, çalışanına zarar gelmemesi için bir süre dışarıda bekledi. Soyguncular dışarı çıktıklarında kaçmalarını önlemek için arkalarından silahla ateş etti. Paniğe kapılan soygunculardan biri yaya kaçarken, diğer iki soyguncu da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bu sırada hırsızlar soygun için getirdikleri sırt çantasını olay yerinde bıraktı.

"KAMERADA İZLEDİM"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Alper Karaarslan ,"Evde kamera görüntülerini izliyordum. Elemanımın etkisiz hale getirildiğini gördüm. Koştum geldim. Çalışanım zarar görmesin diye içeri girmedim. Soyguncular çıkınca arkalarından bir şarjör mermi boşalttım. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

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Başakşehir'deki kuyumcu soygunu; soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı
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