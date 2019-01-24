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'da Roma dönemine ait 14 sikke ile heykel ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonlarda Roma dönemine ait 14 altın sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalanırken, Silvan ilçesinde otobüsteki yolcunun poşetinde de tarihi heykel ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 12:03
Diyarbakır'da Roma dönemine ait 14 sikke ile heykel ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, merkez Bağlar ilçesinde 2 şüphelinin Roma dönemine ait altın sikkeleri satma girişiminde oldukları tespit edildi. Jandarma ekipleri, dün düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi altın sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke ele geçirildi.



YOL KONTROL UYGULAMASINDA HEYKEL BULUNDU

Öte yandan, Silvan ilçesi Bağdere Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, yolculardan M.G.'ye ait siyah renkli poşet içerisinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 santim boyunda heykel ele geçirdi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da Roma dönemine ait 14 sikke ile heykel ele geçirildi
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