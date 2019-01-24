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'te silahlı saldırı: Evlerine kadar takip edip kurşun yağdırdı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 14:20


Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Fatih İskenderpaşa Mahallesi Çıngıraklı Bostan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Silahlı bir kişi, takip ettiği iki kişiyi evlerine de girerek vurdu. Saldırgan kaçarken yaralı 2 kişi onun peşinden gitti. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralılar yol ortasında yardım bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.
Öte yandan saldırı sonrası kaçan kişiyi, yaralıların takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Fatih'te silahlı saldırı: Evlerine kadar takip edip kurşun yağdırdı
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