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'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da bir bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 08:34
Gaziosmanpaşa'da site önünde silahlı saldırı: 1 kadın yaralı

Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.



YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Gaziosmanpaşa'da site önünde silahlı saldırı: 1 kadın yaralı
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