Kahveciyi öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanıklara ceza yağdı

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler Mevkii'nde 2017 yılı Kasım ayında meydana gelen olayda, kahvehane işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip, gezmeye çıktı. Dedeler Mevkii'ne geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içerisinde sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık konusunu açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü. İddiaya göre İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut'un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle bilincini kaybeden Durgut'u, ikili, otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı. Aradan geçen yarım saatin sonunda da sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(Şenol Tuğrul)



