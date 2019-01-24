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Kazada ölen arkadaşının mezarı başında etti

'da kazada ölen arkadaşının mezarına giden 17 yaşındaki Bayram Aydoğan av tüfeği ile başına ateş ederek  etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 23:03
Kazada ölen arkadaşının mezarı başında intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Aydoğan'ın aynı yaştaki arkadaşı Cangül Koyun, geçen yıl Haziran ayında yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aydoğan arkadaşı Cangül'ün mezarına gitti.

Bir süre mezar başında duran Aydoğan, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Tüfek sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bayram Aydoğan, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kazada ölen arkadaşının mezarı başında intihar etti
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