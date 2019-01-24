Kerç Boğazı'ndaki kazada kaybolan Sinan'ın ailesinde endişeli bekleyiş

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Elik'in eşi Hüzeyme Elik (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin alev alan gemilerden Maestro'da 2. makinist olarak görev yaptığını söyledi.

Eşinin 11 yıldır gemide çalıştığını belirten Elik, Ünye'den 3 ay önce ayrılan eşiyle en son pazartesi günü, kazadan birkaç saat önce telefonda görüştüklerini anlattı.

İkinci çocuğuna hamile Elik, 1,5 yaşında "Mirza" adında oğulları olduğu ifade ederek, "Hamile olduğumu gemideyken öğrendi. Salı sabahı beni arayacaktı, karnımdaki bebeğimizin cinsiyetini öğrenecekti ama aramadı, ben mesaj attım. Mesajları görmedi. Ultrason resimlerini attım, oğlunun resimlerini attım ama görmedi, göremedi." dedi.

Elik, eşinin bulunmasını istediğini dile getirerek, "Eşimin bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. En azından mezarı olsun eşimin, ben çocuklarıma onun mezarını gösterebileyim. Artık umudum yok, 4 gün olmuş, 4 gün insan denizde yaşayamaz. Dirisi olmasa da son bir kez Sinan'ı görmek istiyorum." diye konuştu.

Amca Müslim Elik ise şirket yetkilileriyle görüştüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"Konsolosluğun aramaya devam edeceğini, şirketin aramayı bıraktığını söylediler. Bulunabilmesi tamamen Türk konsolosluğunun ve Türk yetkililerin elinde. Rusya'nın belirlediği şirketin arama kurtarma çalışması sona erdi şu an. Türk Konsolosluğu devam edecekmiş aramaya. Hemşehrimiz Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın danışmanıyla görüştük. Konunun titizlikle incelendiğini söyledi. Aramaların devam ettiğini söyledi. Allah razı olsun. Sonuç ne şekilde olursa olsun haber bekliyoruz. 'Çıkmayan candan ümit kesilmez' diye bir laf, inşallah bir haber gelir."

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.