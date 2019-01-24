Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kuzey Ege’de fırtına

’de fırtına

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:13

- Kuzey Ege'de fırtına

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri yerine, Gökçeada'dan saat 09.00, Kabatepe'den saat 11.00 seferleri yapılacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Ege’de fırtına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN