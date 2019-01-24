Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika ve yağış uyarısı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıklarının ve yağışlarının sürekli değişkenlik göstermesi vatandaşları araştırmaya itmek zorunda bırakıyor. Hemen her gün bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında oluyor. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar ile son dakika hava durumu...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:14
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde hava sıcaklıkları ve yağışların değişkenlik göstermesi vatandaşları da araştırmaya itmek zorunda bırakıyor. Bugün kapalı ve puslu bir havaya uyanacak vatandaşlar sağanak yağışa maruz kalabilirler. Hava sıcaklıklarında ise mevsim normallerinin herhangi bir şekilde dışına çıkılması beklenmiyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri ve raporları...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılanları arasında yer alıyor. Vatandaşların merak ettiği bu sorunun cevabını sizler için yanıtladık...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN