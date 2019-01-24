Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde hava sıcaklıkları ve yağışların değişkenlik göstermesi vatandaşları da araştırmaya itmek zorunda bırakıyor. Bugün kapalı ve puslu bir havaya uyanacak vatandaşlar sağanak yağışa maruz kalabilirler. Hava sıcaklıklarında ise mevsim normallerinin herhangi bir şekilde dışına çıkılması beklenmiyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri ve raporları...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılanları arasında yer alıyor. Vatandaşların merak ettiği bu sorunun cevabını sizler için yanıtladık...