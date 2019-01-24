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'da ve fırtına

'nın Marmaris ilçesinde ve fırtına, bazı ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 14:11
Muğla'da kuvvetli yağış ve fırtına

Kentte kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede saatteki hızı 93 kilometreyi bulan fırtına, 40 ağaç ile bazı elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı. Fırtına nedeniyle Yalancıboğaz mevkisinde bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Bazı mahallelere elektrik verilemediği, devrilen direkler için önlem alındığı bildirildi.

Yağmurla tepelerden gelen çamur ise denizde kızıl tabaka oluşturdu. Dolunun da etkili olduğu kentte, balıkçılara fırtına nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Yalancıboğaz Aktaş mevkisinde yaşayan Aynur Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçların tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bu arada, Bodrum'da da aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle, caddelerde su birikintileri oluştu.

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Muğla'da kuvvetli yağış ve fırtına
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