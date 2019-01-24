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Önce böyle vurdular, sonra arabaya alıp hastaneye götürdüler

'da tartıştıkları adamı silahla vuran şahıslar, daha sonra geri dönüp hastaneye götürdü. Bütün bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 11:22
Önce böyle vurdular, sonra arabaya alıp hastaneye götürdüler

Olay, dün gece kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bir araya gelen 5 şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra arabaya binip uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, hareket edecekleri sırada alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 41 yaşındaki Hasan Şahin'i tabancayla vurdu. Tadilat işleriyle uğraşan Hasan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Kısa süre sonra otomobille geri dönen saldırganlar, Hasan Şahin'i araca alarak şehir merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Önce böyle vurdular, sonra arabaya alıp hastaneye götürdüler
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