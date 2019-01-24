Örümcek hırsız yakayı ele verdi

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. Şikâyet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin eşkalini belirledi. Söz konusu kişinin İranlı Ö.Ü. olduğu tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından 19 Ocak'ta yapılan operasyonda, hırsızlık zanlısı Ö.Ü. Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şahsın daha önce "hırsızlık", "kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusunun ardından Ö.Ü. 20 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.