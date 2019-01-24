Ziyaret Tepe kitabına ABD’den ödül

BUGÜN NELER OLDU

18 yıl süren ve insanlık tarihi için büyük bir önem taşıyan Ziyaret Tepe (Tuşhan) kazı çalışmalarını anlatan "Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" kitabı, İngilizce ve Türkçe olarak basılmış ve dünya arkeoloji çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. İnsanlık tarihindeki en önemli geçişlerin büyük bir kısmına sahne olan ülkemizin güneydoğusundaki Ziyaret Tepe Höyüğü'nde Asur İmparatorluğu'nun bilinmeyenlerine ışık tutması amacıyla başlatılan Ziyaret Tepe kazısı, kayıp bir dilin binlerce yıl sonra keşfedilmesini de sağladı. Bu kazının 18 yıllık hikayesini anlatan kitap Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA)tarafından; arkeolojiyi kurgusal bir dil kullanmadan halka anlatan ve sevdiren üslubu, uygun fiyatı ve akademik anlamda da arkeolog adaylarına bir başucu kaynağı olması nedeniyle ödüllendirildi. Tekfen Vakfı desteğiyle yayımlanan kitapta, 450'den fazla arkeoloğun bulduğu 48 bin nesne, pek çok buluntu ve hikayesi anlatılıyor.