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10 yaşındaki çocuk güreşirken kalp krizinden öldü

'nın Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk güreşirken kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 09:59

- 10 yaşındaki çocuk güreşirken kalp krizinden öldü
- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk güreşirken kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü

(Fotoğraflı)

Fatih Keçe
ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf örencisi Musa Sayın (10), Gençlik Merkezinin düzenlediği güreş kursuna katılan akrabalarıyla spor salonuna gitti. Burada arkadaşıyla güreş tutan Sayın, bir süre dinlendi. Daha sonra tekrar güreş tutan Sayın, rahatsızlanarak yere düştü. Görevlilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Sayın, yolda hayatını kaybetti. Sayın'ın ön otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Sayın'ın cenazesi bugün memleketi Tufanbeyli'de toprağa verilecek.

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