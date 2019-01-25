5 Yaşındaki Suriyeli çocuk televizyon izlerken hayatını kaybetti!

Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞTÜ
Mithatpaşa Mahallesi'nde Vela El Hamra Bekri ile Muhammed El Bekri çiftinin çocukları Gays El Bekri'nin (5) üzerine evlerinin salonunda oynadığı sırada televizyon üzerine düştü.
Bu sırada mutfakta bulunan anne Bekri, ses üzerine odaya gelerek, durumu fark etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriyeli çocuk kurtarılamadı.