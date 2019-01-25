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Başkan Erdem öğrencilerin çay davetini geri çevirmedi

Gençler Twitter’dan çaya davet etti, Belediye Başkan , “adres ve saati bildirin” yanıtını verdi. Davete icabet eden Erdem, gençlerle ilçenin geleceğini konuştu

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Başkan Erdem öğrencilerin çay davetini geri çevirmedi
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, kendisine sosyal medya hesaplarından seslenerek çay içme teklifinde bulunan öğrencileri kırmadı. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Erdem, "İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de okuyan bir üniversite öğrencisinin Twitter üzerinden gerçekleştirdiği birlikte çay içme davetine kayıtsız kalmadı. Üniversiteli gence yine Twitter üzerinden cevap veren Erdem, "Adres ve saati bildirin" dedi. Erdem, Twitter mesajında "Geleceğimizin teminatı siz gençler her zaman önceliğimiz olmuştur, adres ve saati bildirin bir araya gelelim" dedi. Önceki gün akşam saatlerinde bir kafede gençlerle bir araya gelen İsmail Erdem, öğrencilerle tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede İsmail Erdem, Sancaktepe'de gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aynı heyecan ve şevkle bu yatırımların 31 Mart akşamından sonra Ataşehir'de de devam edeceği müjdesini veren Erdem, "İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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Başkan Erdem öğrencilerin çay davetini geri çevirmedi
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