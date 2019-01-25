Dev dalgalara aldırmadan fotoğraf çekme yarışına girdiler

BUGÜN NELER OLDU

Marmaris'te saatteki hızı 113 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların fotoğraf çekme merakı ilginç görüntüler oluşturdu.Marmaris'te dün geceden beri şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Saatteki hızı 113 kilometreye ulaşan rüzgar denizde büyük dalgalar oluşturdu. Şiddetli rüzgara ve dev dalgalara aldırmayan bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi. Kimi dalgaları fotoğraflamaya çalışırken kimi vatandaş da dalgalarla birlikte poz verdi. Fotoğraf çekme yerine sosyal medyada canlı yayın yapmayı tercih edenler de vardı. Vatandaşların fotoğraf çekme merakı ilginç görüntüler oluşturdu.