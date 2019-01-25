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Dönüş yolunda bastırınca 200 kişi kaldı

’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 23:03
Dönüş yolunda kar bastırınca 200 kişi mahsur kaldı

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezine giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ile karşılaştı.

Yolda ilerlemeyen vatandaşların yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile AFAD yetişti.

Yolda olumsuzluk yaşanması ve vatandaşların mahsur kalmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 200 kişiyi minibüslerle kayak merkezindeki tesislere götürdü.

Ekipler ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yol tamamen kardan temizlendikten sonra trafik akışına izin verileceği ifade edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, kayak merkezinde konuk ettiği misafirlerin ihtiyaçlarını karşılarken, tesislerde ambulansta hazır bekletiliyor.

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Dönüş yolunda kar bastırınca 200 kişi mahsur kaldı
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