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'da ev yangını! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

'da tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 17:12
Erzincan'da ev yangını! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kent merkezindeki İnönü Mahallesi 18'inci Sokak'ta beş kişilik Çiçek Ailesi'nin yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören komşuların ihbarıyla Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde dumandan etkilenen Muhabbet Çiçek ve kızı Esma ile bir kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evin bacasından çıktığı de��erlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan'da ev yangını! 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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