Eski vali Mutlu’ya okul kirası davası

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FETÖ'den 3 yıl hapis alan ve geçen ay tahliye edilen İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya, yasa gereği yönetim kurulu başkanı olduğu organize sanayi bölgesinde "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava süreci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine başladı. Dava dosyasındaki detaylar şu şekilde: 2010-2014 yılları arasında İstanbul Valiliği görevinde bulunan Valisi Hüseyin Avni Mutlu yasa gereği aynı zamanda İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Mutlu'nun dosyası vali olması nedeniyle ayrıldı. Başkanveli Nihat Tunalı, üyeler ise Hasan Tahsin K., Sebahattin K., Nedim Ç. ve Tahir O. hakkında ise ayrı soruşturma yürütüldü.Bakanlığın suç duyurusunda, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı'nda İOSB'nin mülkiyetine ait İkitelli OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ihaleyle kiralandığı anlatıldı. Kira sözleşmesine göre A, B, C bloklarından oluşan okulun aylık kirası 2013'te 100 bin, 2014'te 140 bin, 2015'te 155 bin, 2016'da 170 bin lira olacaktı. 3 şirket tarafından teklif verildi. Tekliflerin en yükseğini Topkapı Sur Özel Eğitim verdi. Yönetim kurulu, okulu 29 Mayıs 2013'te bu şirkete kiraladı. Ancak tekliflerin alınmasında ilana çıkılmamıştı, teklif veren şirketlerin nasıl belirlendiği ve kiralama işinden haberdar oldukları belirsizdi. 1 yıl sonra şirkete D, E, F, G blokları da kiralandı. İddianamede şirketinin ortaklarından Bülent G.'nin Başkanvekili Nihat Tunalı'nın damadı olduğu, Tunalı'nın kardeşi Necmi Tunalı'nın da şirkette sigortalı çalışan olduğu anlatıldı.İskân belgesi alınmadan kiraya verilen tüm binaların eşyalarla birlikte 41 milyon 857 bin lira olduğu, İOSB Yönetimi'nin emsal değeri altında burayı kiraya verdiği iddia edildi. OSB'nin kaynak ve imkânlarının usulsüz olarak OSB zararına, kiracı şirket yararına kullandıran yönetimin 2013-2016 arasında İOSB'yi 1 milyon 481 bin 393 lira zarara uğrattığı, eksik gayrimenkul kira geliri beyanıyla da vergi zararına neden olduğu belirtildi. Böylece Hüseyin Avni Mutlu'nun görevini kötüye kullandığı kaydedildi.