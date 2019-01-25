Eşref Kolçak’a hastane odasında pasta sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Yeşilcam'ın efsane isimlerindenEşref Kolçak'a, tedavigördüğü hastanede,arkadaşları sürprizdoğum günüpartisi düzenledi.28 Ocak'ta 92 yaşınagirecek olan sanatçıduygusal anlaryaşadı. Gemlik'teyaşayan sanatçıEşref Kolçak, yaklaşık2 hafta önce rahatsızlandıve hastaneye kaldırıldı.Akciğerlerinin su topladığıbelirlenen usta oyuncu,tedavi altına alındı.28 Ocak'ta 92 yaşına girecekolan Eşref Kolçak'a,oyuncu arkadaşlarıMehmet Vanlıoğlu, KenanÇini ve Ali Artış, dün sürprizdoğum günü partisidüzenledi. Hastane odasınaüzerinde mumlar yananpasta ile giren arkadaşlarınıgören Kolçak, duygusalanlar yaşadı.