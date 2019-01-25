Eşref Kolçak’a hastane odasında pasta sürprizi

Yeşilcam'ın efsane isimlerinden
Eşref Kolçak'a, tedavi
gördüğü hastanede,
arkadaşları sürpriz
doğum günü
partisi düzenledi.
28 Ocak'ta 92 yaşına
girecek olan sanatçı
duygusal anlar
yaşadı. Gemlik'te
yaşayan sanatçı
Eşref Kolçak, yaklaşık
2 hafta önce rahatsızlandı
ve hastaneye kaldırıldı.
Akciğerlerinin su topladığı
belirlenen usta oyuncu,
tedavi altına alındı.
28 Ocak'ta 92 yaşına girecek
olan Eşref Kolçak'a,
oyuncu arkadaşları
Mehmet Vanlıoğlu, Kenan
Çini ve Ali Artış, dün sürpriz
doğum günü partisi
düzenledi. Hastane odasına
üzerinde mumlar yanan
pasta ile giren arkadaşlarını
gören Kolçak, duygusal
anlar yaşadı.