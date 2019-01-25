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’a hastane odasında pasta sürprizi

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Eşref Kolçak’a hastane odasında pasta sürprizi
Yeşilcam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak'a, tedavi gördüğü hastanede, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 28 Ocak'ta 92 yaşına girecek olan sanatçı duygusal anlar yaşadı. Gemlik'te yaşayan sanatçı Eşref Kolçak, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinin su topladığı belirlenen usta oyuncu, tedavi altına alındı. 28 Ocak'ta 92 yaşına girecek olan Eşref Kolçak'a, oyuncu arkadaşları Mehmet Vanlıoğlu, Kenan Çini ve Ali Artış, dün sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Hastane odasına üzerinde mumlar yanan pasta ile giren arkadaşlarını gören Kolçak, duygusal anlar yaşadı.
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Eşref Kolçak’a hastane odasında pasta sürprizi
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