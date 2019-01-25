Farenin genini yeniden yazdılar

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ABD'debulunan California San Diego Üniversitesi'nde görevli biyologlar tarafından yapılan araştırmalarda genetik çalışmalar için önemli bir adımın atıldığı kaydedildi. Araştırmayı yapan ekip, farelerin genetiği yeniden yazdıklarını açıkladı. Biyologlar devam edecek testlerin ardından çalışmaları sayesinde sıtma bakterisi taşıyan sivrisineklerin yok edilebileceğini ya da kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisi için uygun genetik haritaların çıkarılabileceğini duyurdu. Ancak araştırmayı eleştirenler, genlerle bu kadar oynanmasının tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.