Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat İstanbul'da...

İSTANBUL İÇİN METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbullular özellikle Cumartesi ve Pazar günü sosyalleşmek için aktiviteler planlarken bir taraftan da hava durumu raporlarını takip ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Bugün İstanbul'da hafif yağmurlu bir hava var. En düşük hava sıcaklık derecesi 8, en yüksek hava durumu sıcaklık derecesi ise 13 derece. %56 oranında bir yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen çamur şeklinde yağış bugün de etkisini hissettirecek! İşte ayrıntılar...