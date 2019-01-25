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için Meteoroloji'den uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat İstanbul'da...

Meteoroloji'den hafta sonu açıklaması geldi! Haftanın yorgunluğunu hafta sonu yapılacak planlarla atmak isteyen vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle okulların da tatil olmasıyla birlikte bireyler çocuklarıyla birlikte dışarıda vakit geçirmek, aktivitelerde bulunmak isteyen aileler hava durumu konusunda Meteoroloji'den gelecek son dakika bildirimlerini araştırıyor. Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak? Çamur şeklinde yağış geliyor; işte son detaylar...

Giriş Tarihi: 26.1.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 07:21
Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat İstanbul'da...

İSTANBUL İÇİN METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbullular özellikle Cumartesi ve Pazar günü sosyalleşmek için aktiviteler planlarken bir taraftan da raporlarını takip ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu uyarısında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Bugün İstanbul'da hafif yağmurlu bir hava var. En düşük hava sıcaklık derecesi 8, en yüksek hava durumu sıcaklık derecesi ise 13 derece. %56 oranında bir yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen çamur şeklinde yağış bugün de etkisini hissettirecek! İşte ayrıntılar...

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Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat İstanbul'da...
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