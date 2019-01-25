İstanbul’da yaşanan garip olay kamerada!

İstanbul Merter'de akşam saatlerinde kimlik belirsiz bir şahıs, park halindeki kargo aracına yerden aldığı taşı fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen şahıs, kayıplara karıştı. Araçta meydana gelen zararın sebebini anlamak için güvenlik kamera görüntülerine bakan sahibi şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz 13 Aralık Perşembe günü saat 23.26'da Güngören Merter Mehmet Mesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde aracını durduran şahıs, aşağıya indi. Bir süre çevreye bakınan şahıs, yerden aldığı bir taşı park halindeki kargo aracına fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen zanlı, olay yerinden uzaklaştı. Aracını çalıştırmak için sabah sokağa gelen sürücü, camda meydana gelen hasarı görünce bir anlam veremedi. Aracına nasıl zarar geldiğini anlamak için güvenlik kamera görüntülerini izleyen sürücü, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kamera görüntülerini alan araç sahibi, polis merkezine giderek kimliği belirsiz şahıs hakkında şikayetçi oldu.



O garip olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen bir kişi çevrede yürüyor. Bir süre sonra yerden taş alan şahıs, park halindeki aracın camına fırlatıyor. Polis, araca zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.