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Kabataş-Mahmutbey’de ilk vagonlar raylara indi

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Kabataş-Mahmutbey’de ilk vagonlar raylara indi
İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raylara yerleştirildi. Hattın, Mecidiyeköy- Mahmutbey arasındaki kısımında kaba işler büyük oranda tamamlandı. Metro hattına araç sevkiyatı sürerken, ilk araçlar da Giyimkent- Tekstilkent İstasyonu'na getirilerek raylara indirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilkent İstasyonu'na sevkiyatı planlandı. Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından Şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.
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Kabataş-Mahmutbey’de ilk vagonlar raylara indi
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