Kayak merkezlerinde son durum

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 153, Kartalkaya ve Ilgaz'da 133, Davraz'da 132, Kartepe'de 124, Yıldızdağı'nda 122, Nemrut'ta 121, Erciyes'te 115, Palandöken'de 95, Denizli'de 85, Sarıkamış'ta 82, Konaklı'da 72, Yıldıztepe'de 57, Saklıkent'te 42, Ladik'te 28, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 14 santimetre olarak belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
26.01.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
KY
-3
1
Elmadağ
YY
1
2
Erciyes
PB
-8
-3
Ilgaz
SY
-2
0
Kartalkaya
YY
-2
2
Kartepe
HY
4
6
Ladik
PB
3
7
Nemrut Dağı
ÇB
-7
-2
Palandöken
KY
-8
-2
Sarıkamış
ÇB
-9
-1
Uludağ
KY
-2
3
Yıldızdağı
ÇB
0
3
Yıldıztepe
SY
0
3
(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)