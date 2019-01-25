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Kazan dairesindeki patlamada acı haber

'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana geldi. Bir binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 19:54
Kazan dairesindeki patlamada acı haber

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

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Kazan dairesindeki patlamada acı haber
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