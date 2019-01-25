Kış depresyonundan gözleriniz sorumlu

BUGÜN NELER OLDU

Sonbaharya da kış aylarından ışık azlığından ortaya çıktığı düşünülen Mevsimsel Duygusal Bozukluk (SAD) rahatsızlığının yüz binlerce kişiyi etkilediği düşünülüyor. Araştırmalara göre SAD rahatsızlığına yakalanan kişiler gün içinde enerji düşüklüğü yaşıyor, yorgun hissediyor, işe gitmek istemiyor, uyku problemi yaşıyor, gergin oluyor ve yaz aylarına göre daha fazla olacak şekilde tek başlarına kalmak istiyor. Güney Galler Üniversitesi'nden Profesör Lance Workman, göz renklerinin güneş ışınlarına duyarlılığına bağlı olarak kişilerin ruh hallerinin değiştiğini söyledi. Workman "Mavi veya yeşil gözlüler, ışıklara daha hassas oluyor. Bu nedenle kış aylarında depresyona girme olasılıkları düşük oluyor. Kahverengi gibi koyu renkteki gözlere sahip kişilerin ise gözlerinin ışıklara daha az duyarlı olmasından dolayı kış aylarında SAD'a yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu saptadık"