Kocasını öldürdü cesedini 4 parçaya ayırıp gömdü

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Hatay'ınBelen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Yapılan kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedi, battaniyeye sarılı halde bulundu. Havva Z.'nin sorgusu sürüyor.