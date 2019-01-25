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Köy yolunda 10 metre kar

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Köy yolunda 10 metre kar
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için canla başla çalışıyor. Muş'ta bir haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapalı olan merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çaba sarf ediliyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle yolu açmaya çalışıyor. Yolu açmakta güçlük yaşayan ekipler, 2 gün içinde köye ulaşmayı hedefliyor. Erzurum'da ise halen 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Murat YILDIRIM-Metin HARIKÇIErcan TOPAÇ - Ali ALTUNTAŞ
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Köy yolunda 10 metre kar
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