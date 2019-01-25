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Meteoroloji'den flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'ya ve fırtına uyarısında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 12:41
Meteoroloji'den flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli fırtına ve yağışın bu akşam saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken hortum oluşma riskine karşı da dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteoroloji'den flaş uyarı!
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