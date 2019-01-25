Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu değişim bilgisi! İstanbul'da hava nasıl olacak?

'den son dakika değişim bilgisi! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile ilgili bilgiler ve değişiklikler gelmeye devam ediyor. Dün verilen uyarılar sonucunda yurdun bazı kesimlerinde etkili rüzgarlar yerini fırtınaya bırakmış bir çok şehirde hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Bugün gelen kritik uyarı sonucunda tüm yurtta yağışlar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda bugün öğleden sonra yer yer etkili olacak. İstanbul'da güzel havanın yaşandığı bugün vatandaşlar internet üzerinden "İstanbul'da hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.1.2019 09:43
Meteoroloji'den son dakika hava durumu değişim bilgisi! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğimiz bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika kritik bilgileri gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeler göre yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. Dün yurdun büyük kesiminde şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemiş can ve mal kaybına neden olmuştu. Hava sıcaklıklarının bir açık bir kapalı olduğu bu günlerde vatandaşlar internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte son dakika hava durumuna ilişkin tüm detaylar..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu değişim bilgisi! İstanbul'da hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN