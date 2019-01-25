Meteoroloji'den son dakika hava durumu değişim bilgisi! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğimiz bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika kritik bilgileri gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeler göre yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. Dün yurdun büyük kesiminde şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemiş can ve mal kaybına neden olmuştu. Hava sıcaklıklarının bir açık bir kapalı olduğu bu günlerde vatandaşlar internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte son dakika hava durumuna ilişkin tüm detaylar..