Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde birçok vatandaş hava durumu ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bunun başlıca sebepleri ise gün geçişleri arasında yaşanan probem olarak gösteriliyor. Dengeli bir hava yaşayamadığımızdan dolayı birçok birey de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu da yanıt arıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den gören veriler doğrultusunda son dakika hava durumu ve sağanak yağış haberleri yapıyoruz. İşte detaylar...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Özellikle başkent Ankara ile İstanbul'un hava durumu tahminleri merak içinde araştırılıyor. İşte hepsinin yanıtı...