Suriyeli inşaat işçisinden seyyar satıcıyı hayatta tutan hamle

Pendik'te R.G. adlı seyyar satıcı, borcunu ödeyemediğini söyleyerek bir inşaatın dördüncü katına çıktı. Kendini dördüncü kattan aşağıya sarkıtan şahsı Suriyeli inşaat işçisi para yardımı yaparak vazgeçirmeye çalıştı. Cebindeki son 90 TL'yi vermeyi teklif eden Suriyeli işçi şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer işçiler ve polis şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanıp çekip kurtardı.

SURİYELİ İŞÇİNİN İKNA ÇABASI

Olay Pendik Kaynarca'da Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen R.G. isimli şahıs, inşaatın dördüncü katına çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi. Ardından üzerindeki kıyafetleri de çıkarıp fırlatan adam bağırmaya başladı. Sesleri duyan inşaat işçileri intihara teşebbüs eden adamın yanına gittiler ve şahsı vazgeçirmeye çalıştılar. R.G.'yi vazgeçirmeye çalışan Suriyeli inşaat işçisi Muhammed Elhacı şahsa borcunu ödeyebileceğini söyledi. Cebindeki son 90 TL'yi de vermeyi teklif eden Suriyeli işçi, şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıya sarkan adam yürekleri ağza getirdi.

"İNTİHARA TEŞEBBÜS EDİYOR"

Suriyeli işçinin ikna çalışmaları sırasında seyyar satıcının dalgınlığından yararlanan polis ve diğer işçiler şahsı yakalayarak yukarı çekti. İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye götürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Şahsa cebindeki son parayı vermeyi öneren Elhacı olayı anlatarak, "Önce sesleri duydum baktım ki adamın biri intihara teşebbüs ediyor, ben de yanına gittim. Ne oldu kardeşim neden aşağı atlamak istiyorsun diye sordum, bana 'çok borcum var dertlerim var' dedi. Ben de adama söz verdim, senin borcunu ödeyeceğim dedim. Cebimden çıkardığım 90 lirayı adama verdim ama kabul etmedi, bu para benim borcumu karşılamaz dedi" diyerek yaşananları anlattı.