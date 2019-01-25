Türk öğrencilerin ‘robot kolu’ Londra’da

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Dünyanınen büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show 2019 Londra'da başladı. Teknoloji ve mühendisliği buluşturan fuara katılan Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global çatısı altında, STEM (Bilim Teknoloji, Mühendislik Matematik) eğitim anlayışını fuarda eğitimcilerle paylaştı. 800'ü aşkın şirketin katıldığı fuarda, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel katılımcılara Türkiye'de öncüsü oldukları STEM eğitimini anlattı. Yücel, "Türkiye'nin eğitimde dünya markası olması iddiasında olan bir kurum olarak zaten burada olmamamız mümkün değil" dedi. Fuara istanbul'da kuyuya düşen bir köpeği, geliştirdikleri robot kolla kurtarmayı başaran ve öğrenciler de katıldı. Öğrenciler de fuarda katılımcılara robot kol sisteminin işleyişini anlattı.