Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı

Yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı

'tan yolcu otobüsüyle 'ya gönderilen kolinin içinde el bombası bulundu - Koliyi teslim almaya gelen kişi, polis tarafından gözaltına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 16:34
Yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Muş'tan otobüsle gönderilen bir koliden el bombası çıktı. Terminale çocuğuyla gelen M.Y, Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı.

M.Y, söz konusu eşyaları x-ray taramasından geçirdiği sırada güvenlik görevlileri kolinin içinde el bombası olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el bombası muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya'daki hortumda kaybolan Buse'yi arama çalışmaları tekrardan başladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN